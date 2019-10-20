Сербский лидер Александр Вучич передал привет своему российскому коллеге Владимиру Путину и сказал, что с радостью ждет встречи в Сочи 4 декабря.

Сербский лидер Александр Вучич передал привет своему российскому коллеге Владимиру Путину и сказал, что с радостью ждет встречи в Сочи 4 декабря.Об этом он сказал в ходе выступления вместе с главой российского правительства Дмитрием Медведевым перед журналистами. Перед этим Медведев передавал Вучичу привет от Путина.Российский премьер сейчас находится в Сербии, он принимает участие в торжествах в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков и проводит переговоры с властями республики. Россия и Сербия вместе противостоят фальсификации истории, подчеркнул Вучич, обе страны понесли ужасающие потери и не допустят иного толкования случившегося, передает ТАСС.Кроме того, в ходе переговоров стало известно, что Сербия с помощью России обновила военную авиацию. На военном смотре "Свобода 2019" Вучич и Медведев увидели демонстрацию переданной Россией техники — бронетранспортеров БРДМ-2, истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми нескольких модификаций, передает РИА Новости.