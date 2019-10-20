Двумя матчами в Хельсинки и Москве продолжилась программа субботних встреч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московский ЦСКА уверенно обыграл Трактор (3:0), а в столице Финляндии Йокерит и Торпедо доигрались до овертайма, в котором удачливее были гости – 4:3.

Двумя матчами в Хельсинки и Москве продолжилась программа субботних встреч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московский ЦСКА уверенно обыграл "Трактор" (3:0), а в столице Финляндии "Йокерит" и "Торпедо" доигрались до овертайма, в котором удачливее были гости – 4:3."Торпедо" очень уверенно начало гостевую встречу и на 2-й минуте Шенфельд открыл счет. Однако почти тут же Савинайнен восстановил равновесие. В середине первого периода и во втором "джокеры" О'Нил и Норман вывели хозяев вперед. Но волжане не только отыгрались в течение одной минуты в третьем периоде (два гола Варнакова), но и победили в дополнительное время за счет шайбы Хаудена.