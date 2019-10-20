Фигуристка Татьяна Тотьмянина была успешно прооперирована в онкоцентре. Сейчас она восстанавливает силы. О том, как проходила борьба спортсменки с недугом рассказал ее супруг Алексей Ягудин.

Фигуристка Татьяна Тотьмянина была успешно прооперирована в онкоцентре. Сейчас она восстанавливает силы. О том, как проходила борьба спортсменки с недугом рассказал ее супруг Алексей Ягудин.По словам Ягудина, впервые о новообразованиях в желчном пузыре у Татьяны они узнали пару лет назад во время планового осмотра. Тогда спортсменке посоветовали следить за их динамикой.Через год врачи выяснили, что число новообразований серьезно выросло. Еще через год Татьяна уже начала чувствовать себя плохо. Многочисленные опухоли росли быстро, поведал Ягудин в программе "Центральное телевидение".Позже выяснилось, что желчный пузырь придется удалить. Вероятность онкологии оценивали 50 на 50. Врачи отметили, что желчный пузырь придется удалить. А пока он в организме, сказать с полной уверенностью рак это или нет, не представляется возможным.23 Сен 2019 в 5:07 PDTРанее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина впервые заговорила после операции. Она опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта видеообращение.На записи запечатлена больничная палата, в которой лежит спортсменка. В углу виднеется роскошный букет роз. Судя по всему, ей его подарил супруг, фигурист Алексей Ягудин.