Музыкальный
продюсер пригрозила журналистам. Яна Рудковская заявила, что ее слова неправильно перепечатали некоторые СМИ.
Музыкальный
продюсер пригрозила журналистам. Яна Рудковская заявила, что ее слова неправильно перепечатали некоторые СМИ.
На днях в
Сети появилось эксклюзивное интервью продюсера, которое она дала популярному
глянцевому изданию. Откровения Яны Рудковской моментально стали сенсацией и
были растиражированы множеством новостных порталов.
То, как ее
цитировали представители прессы, не понравилось Рудковской. В своем
телеграм-канале "Голубь мира" Яна обрушилась на них с критикой.
"Жаль, что многие
журналисты
из-за своей безграмотности
даже
не
смогли
правильно
перепечатать
чужой
эксклюзив
и
добавили
полную
ахинею
в
свои
горячие
заголовки!
Ну
и
поделом
им!
В
Америке
бы
за
каждую
букву
ответили,
а
тут
себя
любой
блогер,
окончивший
удовлетворительно
среднюю
школу,
мастером
пера
мнит… (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – написала взбешенная .
Ниже
знаменитость подчеркнула, что в суд не обращается, так как пока нет на это
времени. Скоро продюсер появился на телевидении в новом реалити-шоу "#ЯнаСупер".
Рудковская планирует показать жизнь своей семьи без прикрас. Над проектом работает
команда профессионалов под предводительством Ксении Собчак. Известно, что в
эфир выйдут 12 серий реалити.
19 Окт 2019 в 12:43 PDT
"Тут
снова
возникает
дилемма,
куда
снова
идти
в
суды,
да
ну
их,
совсем
неохота...
да
и
денег
на
таких
жалко
тратить,
что
с
них
можно
взять
потом,
кроме
анализов
). А что
охота?
Охота
сделать
не
просто
шоу
каких
тьма
тьмущая,
а
поднять
темы,
которые
волнуют
многих
женщин,
начиная
с
эйджизма
и
заканчивая
суррогатным
материнством.
Поговорить
о
проблемах
в
воспитании
детей,
о
том,
о
чем
мы
стараемся
молчать.
Нам
всем
почему-то неудобно или не принято, и
мы
молча
терпим
хейтерские
яйцеголовые
атаки,
терпим,
а
я
так
больше
не
хочу!" – сказала .