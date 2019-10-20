Музыкальный продюсер пригрозила журналистам. Яна Рудковская заявила, что ее слова неправильно перепечатали некоторые СМИ.

Музыкальныйпродюсер пригрозила журналистам. Яна Рудковская заявила, что ее слова неправильно перепечатали некоторые СМИ.На днях вСети появилось эксклюзивное интервью продюсера, которое она дала популярномуглянцевому изданию. Откровения Яны Рудковской моментально стали сенсацией ибыли растиражированы множеством новостных порталов.То, как еецитировали представители прессы, не понравилось Рудковской. В своемтелеграм-канале "Голубь мира" Яна обрушилась на них с критикой."Жаль, что многиежурналистыиз-за своей безграмотностидаженесмоглиправильноперепечататьчужойэксклюзивдобавилиполнуюахинеюсвоигорячиезаголовки!Нуподеломим!Америкебызакаждуюбуквуответили,тутсебялюбойблогер,окончившийудовлетворительносреднююшколу,мастеромперамнит… (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – написала взбешенная .Нижезнаменитость подчеркнула, что в суд не обращается, так как пока нет на этовремени. Скоро продюсер появился на телевидении в новом реалити-шоу "#ЯнаСупер".Рудковская планирует показать жизнь своей семьи без прикрас. Над проектом работаеткоманда профессионалов под предводительством Ксении Собчак. Известно, что вэфир выйдут 12 серий реалити.19 Окт 2019 в 12:43 PDT"Тутсновавозникаетдилемма,кудасноваидтисуды,дануих,совсемнеохота...даденегнатакихжалкотратить,чтонихможновзятьпотом,кромеанализов). А чтоохота?Охотасделатьнепростошоукакихтьматьмущая,поднятьтемы,которыеволнуютмногихженщин,начинаяэйджизмазаканчиваясуррогатнымматеринством.Поговоритьпроблемахвоспитаниидетей,том,чеммыстараемсямолчать.Намвсемпочему-то неудобно или не принято, имымолчатерпимхейтерскиеяйцеголовыеатаки,терпим,такбольшенехочу!" – сказала .