Задержан глава компании, которой принадлежала нелегальная дамба в Красноярском крае.

Задержан глава компании, которой принадлежала нелегальная дамба в Красноярском крае, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.В результате прорыва дамбы погибли 15 человек – рабочих золотодобывающей артели. 16 человек пострадали, четверо из них были доставлены вертолетами в больницы Красноярска. Один из пострадавших в тяжелом состоянии – у него повреждение позвоночника. Еще шестеро человек числятся пропавшими без вести.ЧП произошло в районе деревни Щетинкино Красноярского края. Потоки воды обрушились на поселок золотодобытчиков и почти полностью разрушили два общежития.