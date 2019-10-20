Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заседания британского парламента, на котором приняли поправку, обязывающую премьера просить отсрочку Brexit, но не договорились по поводу соглашения с Евросоюзом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заседания британского парламента, на котором приняли поправку, обязывающую премьера просить отсрочку Brexit, но не договорились по поводу соглашения с Евросоюзом.В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших. Но это не имеет значения, когда есть цель – ослабить позиции европейских партнеров, измотав их ожиданием и невозможностью долгосрочного планирования.Сегодня была принята поправка об отсрочке Brexit от экс-депутата правящей Консервативной партии Оливера Летвина. И она лишила смысла голосование по соглашению (принять до выхода все законы, необходимые для "расставания" с ЕС). Британский премьер Борис Джонсон заявил, что позиция правительства не изменилась, страна выйдет из Евросоюза до 31 октября.