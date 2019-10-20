В матче 13-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) Зенит под руководством Сергея Семака на поле домашней Газпром Арены в Санкт-Петербурге разгромил Ростов Валерия Карпина со счетом 6:1.

В матче 13-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" под руководством Сергея Семака на поле домашней "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге разгромил "Ростов" Валерия Карпина со счетом 6:1.У победителей хет-трик оформил Артем Дзюба (14-я, 20-я и 80-я минуты), дважды реализовавший пенальти, а также по разу отличились Сердар Азмун (44), Вячеслав Караваев (61) и Вильмар Барриос (90+2). А у гостей единожды отличился Роман Еременко (83, пенальти).Стоит отметить, что Дзюба, помимо голов, записал на свой счет две голевых передачи, а Караваев и Азмун – по одной."Зенит" одержал четвертую победу в последних пяти играх РПЛ и с 29 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Ростов" расположился на четвертой строчке, имея в активе на три очка меньше.В следующем туре чемпионата России подопечные Сергея Семака в воскресенье, 27 октября, на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов", а команда Валерия Карпина днем ранее примет "Сочи".