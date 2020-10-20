В больницах - толпы. Чтобы сдать тест на COVID-19, люди стоят в очередях. Причём все вместе: и больные и здоровые.

Количество активных носителейCOVID-19этой осенью перевалило за две тысячи.это только официальные цифры, заболевших намного больше. Область не справляется с потоком пациентов.В больницах - толпы. Чтобы сдать тест наCOVID-19, люди стоят в очередях. Причём все вместе: и больные и здоровые. На приём ко врачу пациентов с коронавирусом также вызывают прямо в больницу. Проблемы и с экипажами машин «скорой помощи». Во Владимире на вызовы сейчас ездят всего 15 машин и медики приезжают с задержкой в 12 часов. Из областного центра заболевших возят в Петушки, Собинку, Юрьев-Польский и Судогду. Инфекционные отделения переполнены.- Когда я почувствовала себя плохо, я пошла к фельдшеру в медпункт. И она меня отправила назад на работу. Я ей пыталась объяснить, что у нас вся семья заразилась, что муж лежал в городе в больнице и он привёз этот ковид, что это не простуда, что мне очень плохо, я на полу в бессознании лежу. Она всё равно отправила меня на работу к детям. К счастью, я никого не заразила, я не подпускала к себе ни детей, ни коллег, никого.Почемулюдям с коронавирусной пневмонией отказывают в госпитализации, что сейчас происходит в больницах и инфекционных отделениях региона? Смотрите репортаж Нины Глизницы в нашем итоговом выпуске «Вестей» в 21.05.