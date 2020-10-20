За последние сутки во Владимирской области ещё 81 человек заболел коронавирусом. По сравнению с вчерашним показателем суточный прирост уменьшился на одного человека. Всего больных в нашем

За последние сутки во Владимирской области ещё 81 человек заболел коронавирусом. По сравнению с вчерашним показателем суточный прирост уменьшился на одного человека. Всего больных в нашем регионе теперь 8 589. Новых летальных исходов – 0. Умерших в результате коронавируса во Владимирской области по-прежнему 246. Что касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 37. Победивших