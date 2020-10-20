Местное управление образование пытается оспорить решение комиссии по охране культурного наследия в суде.

В ноябре арбитражный суд рассмотрит иск управления образования Гусь-Хрустального об отмене решения комиссии по охране объектов культурного наследия.Суть в том, что инспекция предписывает демонтировать пластиковые окна из исторического здания.Интересно, что речь идёт об окнах, установленных за счёт родителей. Всего 23 штуки стоимостью более 600 000 рублей. Так получилось, что изначально их должны были смонтировать в 11 детских садах, но в результате поставили в здании управления образования.Помимо кабинетов чиновников здесь располагается МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования». Напомним, что в отношении 53-летней начальницы ЦБ возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.