16 ноября арбитражный суд рассмотрит иск управления образования города Гусь-Хрустальный, в котором оно просит отменить решение госинспекции по охране объектов культурного наследия.

16 ноября арбитражный суд рассмотрит иск управлениобразования города Гусь-Хрустальный,в котором оно просит отменить решениегосинспекции по охране объектов культурного наследия.Которое обязываетмуниципальные власти демонтировать установленные в историческом здании пластиковые окна.озможно, что так чиновники хотят избежать сложной и дорогой замены нынешних окон на положенные историческому зданию деревынные.Примечательно, однако, то, что речь идет о скандально известных пластиковых окнах, которые были установлены в гусевском управлении образования за чужой счетапомним,в здании, где в настоящее время расположены городское управление образования и муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования»,былиустановлены 23 окна ПВХ общей стоимостью более 600 тыс. рублей. Они приобретены дошкольными образовательными учреждениями за счет личных денежных средств родителей., тогда как в действительности ремонтные работы по их установке проведены в здании управления образования.В проблеме позже разобрались, но, как видим, вопросы к окнам — остались.