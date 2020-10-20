Водитель троллейбуса не справился с управлением, в результате чего врезался в столб.

В Коврове число пострадавших в ДТП с троллейбусом увеличилось до 13.Ранеесообщалось, чтомедпомощь потребоваласьсемерымПо информации регионального УМВД,около 15 часовна пересечении улиц Чкалова и проспекта Ленина водитель троллейбуса не справился с управлением, в результате чего врезался в столб.По состоянию на 17 часов за медицинской помощью обратились 13 человек, находившихся в троллейбусе. Всего в салоне находились более 30 пассажиров.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Информация уточняется.