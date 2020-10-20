На Владимирском хлебокомбинате прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню хлеба, Дню работника пищевой промышленности и очередной дате со Дня создания предприятия!

На Владимирском хлебокомбинате прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню хлеба, Дню работника пищевой промышленности и очередной дате со Дня создания предприятия! Работников комбината тепло поздравил глава города Андрей Шохин. Перед участниками мероприятия выступил Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат Алексей Лялин.Алексей Лялин отметил, что 2020 год стал для коллектива комбината и всей группы компаний «Delavant» годом тяжелейших испытаний, связанных, прежде всего, с пандемией коронавируса, ростом цен практически на все, что определяет себестоимость выпускаемой продукции. В этих тяжелых условиях работники предприятия выглядели достойно и успешно выполнили все, поставленные задачи. В числе основных достижений – 10 наград одной из самых престижных мировых выставок – ПРОДЭКСПО.Компания не стоит на месте и постоянно развивается. Буквально в преддверии праздничных мероприятий комбинат получил высокую оценку по итогам аудита, проведенного компанией X5 Retail Group. Он подтвердил готовность и способность компании осуществлять самое тесное взаимодействие с ведущей торговой сетью, реализуя свою продукцию. По итогам регионального конкурса Служба по стандартизации Владимирского хлебокомбината признана лучшей в регионе.Группа компаний «Delavant» стремится к тому, чтобы быть в числе лучших не только в хлебопечении: в Юрьев-Польском районе успешно реализуется проект «Малина в шоке», который в ближайшем будущем обеспечит продукцию хлебокомбинатов собственной ягодной начинкой. Там же, из в года в год, подразделение группа компаний – ООО «Владимирский хлеб» наращивает площади посевов пшеницы, ржи и сбор урожая. А выпускаемая мука второй год подряд завоевывает высокие награды на международном конкурсе мукомолов.Алексей Лялин выразил благодарность всем, кто в условиях пандемии обеспечивал бесперебойную и качественную работу предприятий, кто участвовал в социальном проекте по поддержке ветеранов, находящихся на самоизоляции.На мероприятии были зачитаны многочисленные поздравления в адрес коллектива комбината. Лучшие из лучших получили заслуженные награды.