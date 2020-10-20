Проект «Доброград-1» поддержан Межведомственной рабочей группой по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего развития.

Проект «Доброград-1» поддержан Межведомственной рабочей группой по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего развития.Ее заседание накануне провёл заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев.Проект единогласно поддержан членами межведомственной рабочей группы. Заявка на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Доброград-1» полностью соответствует всем критериям, установленным Постановлением Правительства России от 26 апреля 2012 года № 398.Потенциальные планируют развернуть там производства пенополиуретана, мебельной и текстильной продукции, деталей для машиностроительной отрасли. Под новую инвестиционную площадку планируется построить объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Общий объём заявленных инвестиций пяти будущих резидентов составит более 2,6 млрд рублей.Ожидаемый макроэкономический эффект до 2032 года выразится в создании свыше 10 тысяч новых рабочих мест.