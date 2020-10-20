Потенциальные резиденты ОЭЗ планируют развернуть там производства пенополиуретана, мебельной и текстильной продукции, деталей для машиностроительной отрасли.

Владимир Сипягин рассказал о формировании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Доброград-1» в Ковровском районе на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ). - Это один из наиболее масштабных проектов по привлечению инвестиций в наш регион, имеющий важнейшее значение для его социально-экономического развития. Ожидаемый макроэкономический эффект до 2032 года выразится в создании свыше 10 тысяч новых рабочих мест, - отметил губернатор.Потенциальные резиденты ОЭЗ планируют развернуть там производства пенополиуретана, мебельной и текстильной продукции, деталей для машиностроительной отрасли. Под новую инвестиционную площадку планируется построить объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Общий объём заявленных инвестиций пяти будущих резидентов составит более 2,6 млрд рублей.Владимир Сипягин рассказал учатникам, что в Ковровском районе сосредоточены крупнейшие предприятия машиностроения, оборонно-промышленного комплекса и лёгкой промышленности. Здесь развита логистика, создана современна инфраструктура, есть кадровый потенциал, близко расположены крупные городские агломерации, организована эффективная система подготовки специалистов для высокотехнологического сектора экономики.Проект единогласно поддержан членами межведомственной рабочей группы.