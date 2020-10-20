Пока работы не будут завершены Октябрьский проспект не закроют.

Вчера мы , что работы по замене участка теплосети на улице Чайковского подошли к концу. Однако планируемого 19 октября открытия улицы не произошло. Подрядчику необходимо уложить финишный слой асфальта, после чего движение по улице будет полностью восстановлено.«Владимирский филиал «Т Плюс» и АО «ВКС» постараются восстановить дорожное покрытие со дня на день. Предельный срок - четверг», - сообщил заместитель технического директора обособленного подразделения АО «ВКС» «Владимиргортеплосеть Эдуард Будыкин.Он принёс жителям извинения за неудобства и заверил, что асфальтируют проезжую часть с учётом технологических требований.В пресс-службе администрации Владимира добавили, что запланированные на 20 октября работы на Октябрьском проспекте не начнутся пока проезжая часть на Чайковского не будет открыта для движения.Отмечается, что глава города Владимира Андрей Шохин поручил организовать беспрепятственный подъезд горожан к жилым домам, детскому саду № 14 и офисам. На время реконструкции подъезд будет возможен по Костерину переулку, со стороны улицы Никитской и сквера имени Гоголя.Напомним, что Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» готовится приступить к реконструкции магистральной сети теплоснабжения на Октябрьском проспекте, которая продлится до 30 ноября.Ресурсоснабжающая организация планирует заменить 228 метров теплосети. Объём инвестиций составит более 25 млн рублей.Добавим, что коммунальщики обещали жителям не отключать тепло и горячую воду. Снабжение будет организовано по резервной схеме.