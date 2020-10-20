К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 14 человек.

19 октября в 21:16 в МЧС России Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Гусь-Хрустальный район, посёлок Мезиновский, улица Новая.Горела одна из квартир. Пожарные локализировали, а потом ликвидировали очаг возгорания. Площадь составила – 25 квадратных метров.«Сотрудники МЧС отстояли от огня три другие квартиры. В ходе тушения эвакуировано 8 человек, из них 2 детей», - добавили в пресс-службе ведомства.Причины произошедшего выясняются. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 14 человек.