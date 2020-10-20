Эксперты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем НИО РЭУ им. Плеханова дали прогнозы по заболеваемости коронавирусом в России.

Пик заболеваемости COVID-19 в России пойдет на спад в первых числах ноября, рассказали РИА Новости специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова.Лаборатория сделала прогноз развития эпидемиологической ситуации в России. Он основан на анализе числа инфицированных, суточного прироста выполненных тестов и соотношения этих показателей. Кроме того, специалисты рассчитали индекс интенсивности инфицирования, определив процентное соотношение численности заболевших в текущем месяце и в предыдущем.Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября, — объяснили прогноз эксперты.Они добавили, что снижение темпов роста заболеваемости наступит в тот момент, когда отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться.То есть может расти в абсолютном измерении, но если темпы равны приросту тестов, то, значит, пик достигнут, — отметили в лаборатории.