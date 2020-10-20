УМВД России по Владимирской области напоминает: на территории региона продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя соседнего региона. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.В августе текущего года в дежурную часть полиции обратились граждане, сообщившие что увидели на улице мужчину, который подозрительно себя ведет. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. В ходе личного досмотра у мужчины был изъят полимерный пакет с сыпучим веществом белого цвета.Проведенной впоследствии экспертизой подтверждено, что внутри находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой 1,15 грамма.В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый приобрел наркотическое средство для личного потребления.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.УМВД России по Владимирской области напоминает: на территории региона продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!».Любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный)по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области.