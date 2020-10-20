УМВД России по Владимирской области напоминает: на территории региона продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!».
Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя соседнего региона. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.
В августе текущего года в дежурную часть полиции обратились граждане, сообщившие что увидели на улице мужчину, который подозрительно себя ведет. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. В ходе личного досмотра у мужчины был изъят полимерный пакет с сыпучим веществом белого цвета.
Проведенной впоследствии экспертизой подтверждено, что внутри находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой 1,15 грамма.
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый приобрел наркотическое средство для личного потребления.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
УМВД России по Владимирской области напоминает: на территории региона продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!».
Любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:
по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный)
по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81
по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области.