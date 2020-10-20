Владимир Сипягин посетил Вязники с рабочим визитом.

20 октября Губернатор Владимир Сипягин побывал в Вязниках, где посетил ремонтирующийся Центр культуры и отдыха «Спутник». Масштабное обновление началось с 2019 года, когда 22 млн рублей было потрачено на капремонт сооружения. К 100-летию поэта-вязниковца была благоустроен «Фатьянов-сквер».«В 2020 году 4,3 млн рублей направлено на обновление сцены. Заменена система освещения, частично обновлена механика сцены и дороги антрактного занавеса. Следующий этап предусматривает ремонт полов и замену кресел в зрительном зале», - сообщает пресс-служба главы региона.Отмечается, что в рамках нацпроекта «Культура» творческие коллективы «Спутника» сегодня получили микроавтобус на 13 мест для гастролей. Цена авто – 1,8 млн рублей.«Мы активно создаём и обновляем инфраструктуру. В этом году строим сельский Дом культуры в селе Порецком Суздальского района. Провели капитальный ремонт ДК в двух населённых пунктах Камешковского района, идут работы в ряде сельских домов культуры Гусь-Хрустального, Меленковского, Муромского, Собинского районов, в деревне Вяткино Судогодского района. Оборудуем три муниципальные модельные библиотеки в Гусь-Хрустальном, Меленковском и Юрьев-Польском районах. Открыли виртуальные концертные залы в Гусь-Хрустальном и Покрове. Культурный досуг, творческая самореализация должны стать равнодоступными для всех жителей Владимирской области – и горожан, и селян», – резюмировал свой визит Владимир Сипягин.