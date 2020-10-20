На эти и другие вопросы нам ответил заместитель председателя комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации Законодательного Собрания области Иван Алтухов.

«Задел» ли коронавирус экономику региона, куда направят основную долю расходов областного бюджета в ближайшие годы, как изменилось местное самоуправление и почему нельзя жалеть денег на патриотическое воспитание молодёжи?На эти и другие вопросы нам ответил заместитель председателя комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации Законодательного Собрания области Иван Алтухов.Смогли выстоять?- Один из главных вопросов сентябрьского заседания - так называемое «нулевое чтение» проекта областного бюджета на 2021-2023 годы. Что вы считаете главным в этом документе?- Областной бюджет в ближайшие годы сохранит социальную направленность. Более 70% расходов направят на финансирование отраслей социальной сферы. Исполнение установленных областными законами социальных обязательств перед гражданами обеспечат в полном объёме. Кроме того, предусмотрели индексацию социальных пособий с 1 января следующего года на уровень не ниже инфляции. Я понимаю, что это скромно, но в современных условиях для нашей области это - неплохой результат.Особо выделю вопрос, который обсуждали как раз на нашем комитете. В постановлении о рекомендациях по проекту бюджета мы записали - рассмотреть вопрос о предоставлении муниципальным образованиям субсидий на организацию бесплатного горячего питания учеников начальной школы в частных общеобразовательных организациях.Было поручение Президента - обеспечить всех младшеклассников горячими обедами. В регионы направили целевую субсидию. Но выяснилось, что не предусмотрели питание для детей, которые учатся, например, в православных гимназиях. Поэтому мы и рекомендуем решить этот вопрос на общеобластном уровне.- Как вы считаете, коронавирус нанёс серьёзный ущерб региональной казне?- В связи с пандемией наша область потерпела меньше бюджетных потерь, чем другие субъекты страны. Почему? У нас нет больших промышленных производств. Например, Нижний Новгород в этой ситуации останавливал автомобильное производство. Бюджет там недополучал огромные деньги. У нас таких производств нет, и поэтому неудивительно, что налоговые поступления сократились, но не катастрофично. Бюджет «урезать» не нужно. Но, между тем, мы думаем, на чём можно дополнительно сэкономить, чтобы помочь людям.Местным виднее- На заседании много внимания уделили теме местного самоуправления. В некоторых муниципалитетах говорят, что зарабатывают немало, но деньги идут в бюджеты другого уровня. В итоге - не на что ремонтировать дороги. Можно ли изменить эту ситуацию?- Это необходимо делать. Всё же местные власти - наиболее приближенны к людям. Человек, выходя из дома, попадает в компетенцию местной власти. Где-то 80% потребностей каждого гражданина решают на местах.А пирамида финансирования, к сожалению, у нас несколько перевёрнута. Федеральный уровень - основная часть денег страны. Значительно меньше на региональном уровне, особенно в нашем случае. Владимирскую область считают дотационной, отсюда появляются некоторые ограничения. Меньше всего получают муниципалитеты - малые города, сёла. Но мы боремся за то, чтобы эту ситуацию изменить.Кстати, в новом бюджете депутаты заложили субсидии на ремонты местных дорог и поддержку муниципалитетов в связи с ухудшающимся финансовым положением из-за коронавируса. Мы планируем увеличивать субсидии каждый год не менее, чем в 2 раза. Делаем это для того, чтобы наши районы, города и сёла чувствовали поддержку и могли достойно защищать интересы жителей.На федеральном уровне приняли закон, который будет действовать с 1 января следующего года, об инициативном бюджетировании - когда жители объединяются, поднимают какую-то проблему, например, ремонт дорог, ищут часть денег на местах, а основные средства добавляют муниципалитет, регион и федеральные фонды. Это и есть инициативное бюджетирование - когда жители проявляют инициативу и контролируют выполнение проектов.- В первую очередь это должно помочь сельским поселениям?- Что касается сёл. У нас есть Программа местных инициатив, или, по-простому, её называют «50 на 50». Чтобы вырыть колодец, отремонтировать дорогу, обустроить парк или мемориал (в год 75-летия Победы - это очень актуально), нужно, чтобы местные жители собрали, как минимум, половину от стоимости этого проекта. Вторую половину добавляет область.По новому закону об инициативном бюджетировании такой нормы нет. Со стороны жителей достаточно небольшой части инвестиций. Причём это могут быть совсем даже не деньги, а трудовое участие, инвентарь или какая-то техника. Представьте, как это может сплотить людей для решения местных проблем и какое это может быть серьёзное финансовое подспорье для органов местной власти.- Ещё один итог заседания - изменение статуса сельских старост. Расскажите об этом подробнее?- Староста - это авторитетный человек на селе, который знает всех жителей лично, в курсе их проблем и делает всё возможное, чтобы их решить. Он знает, в какой орган власти и по какой проблеме нужно обратиться. Староста в своём селе решает практически все вопросы местной жизни. На его плечах лежат благоустройство и помощь ветеранам, взаимодействие с участковым и вопросы противопожарной безопасности. Очень важно, что депутаты прописали полномочия, обязанности и статус сельского старосты.Законодательное Собрание закрепило право старост на участие в работе сельских советов. Также они могут запрашивать любую необходимую для работы информацию в местной администрации. Старостам будут давать удостоверения, которые подтверждают их полномочия.Патриот - это тот, кто...- Вы были одним из инициаторов проведения на уровне региона «круглого стола» по вопросам патриотизма. С какой целью и что Вы для себя почерпнули?- Основная цель «круглого стола» - объединить все организации, которые занимаются тем или иным направлением патриотического воспитания, и определить пути развития. Очень обнадёживает, что в «круглом столе» были задействованы участники самых разных общественных организаций. Это представители Российского движения школьников, кадетских классов, клубов исторической реконструкции, сельских клубов и многих других организаций. Там были люди, которые каждый день работают с подрастающим поколением.В ходе мероприятия озвучили очень много интересных предложений. Чем это было вызвано? Мы видим, что в нашей области за последнее время сменились 2 руководителя комитета по делам молодёжи. Они ушли, поработав совсем непродолжительное время и, по сути, совсем ничего не успев сделать.Но патриотическое воспитание это, по сути, наше будущее. Это опора общества и страны. Моё мнение - патриотом должен быть каждый порядочный человек. Патриотизм - это не только держать флаг или какой-то транспарант по праздникам. Быть патриотом - это каждый день приносить пользу своей семье, своему дому, своей улице и городу. Это искренняя любовь к малой родине. Без этого не может быть любви к России в целом. Этим нужно заниматься с детьми и подростками. Да и со взрослыми тоже.- Патриотизм нужно прививать, или он сам возникает?- Всё хорошее нужно культивировать. Патриотизм у детей и подростков нужно воспитывать в секциях и кружках, привлекать их к участию в хороших проектах общественных организаций. Дети должны знать свою историю, культуру и свои традиции. Кстати, ребятам очень нравится заниматься исторической реконструкцией. К сожалению, это направление у нас до сих пор недооценивают, оно находится на стадии становления.На конференции много говорили о том, что на областном уровне нужно создать центр патриотического воспитания, который бы мог объединять подобные организации, координировать их деятельность, давать общее направление в работе. Кроме того, он должен работать как ресурсный центр - помогать получать гранты, материальную поддержку. Потому что, к сожалению, у работников центров маленькие зарплаты, гранты на развитие клубов получить очень непросто. Этим нужно заниматься - организовывать, поддерживать и развивать. И не жалеть денег.Илья Морозов