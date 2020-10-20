На приобретение байка выделено 585 тысяч рублей.

Из резервного фонда администрации Владимирской области на покупку мотоцикла выделено 585 тысяч рублей. Байк приобретут для ковровской спортшколы.Добавим, что в городе оружейников воспитывают будущих звёзд мотокросса. Один из них – Семён Рыбаков. 13-летний юноша уже выйграл на Европе брозу и стал трёхкратным чемпионом России.Напомним, что в конце сентября в Коврове проводился чемпионат и первенство по мотокроссу, где местные спортсмены были одними из лидеров.«Инвестиции в перспективную молодёжь – самые, на мой взгляд, эффективные и по-человечески правильные», – отметил глава региона Владимир Сипягин.