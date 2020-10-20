Об этом распорядился губернатор.

Ночью 20 сентября в Костромской области, в д. Починки Галичского района, сгорел дом большой многодетной семьи. Пара воспитывала воемь несовершеннолетних детей. К тому же, с ними жили взрослая дочь с малышом. Никто не пострадал при пожаре, но семья осталась без жилья и вещей.Губернатор Костромской области поручил оказать помощь многодетной семье.В Починки уже приехала комиссия с представителями администрации региона, чтобывыянить причины пожара и принять решение о необходимой поддержке семьи.Сейчас взрослые пострадавшие и их дети находятся в социально-реабилитационном центре, решается вопрос по обеспечению семьи вещами первой необходимости, одеждой.