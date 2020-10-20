Планируется, что по владимирским улицам они начнут курсировать с конца ноября, начала декабря текущего года.

Столица России готовится передать Владимиру 50 низкопольных «ЛиАЗов». Вопрос значится в повестке дня депутатов горсовета, заседание которого состоится 28 октября.32 автобуса уже прибыли в областной центр и проходят техобслуживание. Ещё 18 единиц готовят к транспортировке. Планируется, что по владимирским улицам московские подарки начнут курсировать с конца ноября, начала декабря текущего года.Все автобусы будут переданы на баланс троллейбусного предприятия «Владимирпассажиртранс».Напомним, что 100% акций организации принадлежат муниципалитету.