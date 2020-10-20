32 из них уже ждут перегона в областной центр.

32 из них уже ждут перегона в областной центр.Владимирский горсовет принял решение на прием в собственность города 50 автобусов марки ЛиАЗ об этом . Эти автобусы отработали свое в столице, но находятся во все еще хорошем состоянии. И после техосмотра выйдут на линии в составе автопарка АО «Владимирпассажиртранс».Еще 18 автобусов пока что работают на московских улицах, но вопрос с ними тоже уже решен.Также владимирские власти попросили московскую мэрию передать городу ставшие не нужными столицы троллейбусе. Там их полностью заменят электробусоами. Ответа из Москвы на эту просьбу пока нет.