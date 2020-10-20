Это выявила транспортная прокуратура.

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, на "Владимирской авиабазе" хранятся опасные отходы, которые образуются на предприятии. Это старые ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы.Правила хранения не соблюдается, например, нет отдельной тары для их накопления и демеркуризационного комплекта, который нужен для устранения опасности в случае разлива ртути.Выявлены и нарушения при обращении с отходами IV класса опасности. На предприятии вместе с другими отходами складируется обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами, что не соответствует требованиям законодательства.И.о. транспортного прокурора внес представление начальнику ГБУ ВО «Владимирская авиабаза». Возбуждено дело об административном нарушении в отношении виновного должностного лица авиабазы "несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления".