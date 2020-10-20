Мужчине грозит 10 лет колонии.

В дежурную часть полиции обратились граждане, которые сообщили о странном поведении прохожего. После досмотра у мужчины изъяли пакет с сыпучим веществом белого цвета. Им оказался синтетический наркотик. Масса находки – 1, 15 грамма, сообщает пресс-служба УМВД региона.Установлено, что 43-летний обвиняемый приобрел наркотическое средство для личного потребления. Теперь наркоману грозит 10 лет тюрьмы.Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.