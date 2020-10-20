Цена масок во владимирских аптеках колеблется от четырёх до тридцати рублей. А стоимость лекарств доходит до 14 тыс. рублей.

«Народный контроль» проекта партии провёл мониторинг стоимости индивидуальных средств защиты и противоковидных препаратов. Основными направлениями мониторинга во Владимирской области, были определены: стоимость медицинских масок, наличие и цена препаратов для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир», «Коронавир», «Авифавир».Цена масок во владимирских аптеках колеблется от четырёх до тридцати рублей. А стоимость лекарств доходит до 14 тыс. рублей, а во многих магазинах их и вовсе нет.Минздравом России изданы приказы о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственные препараты для медицинского применения с торговыми наименованиями. Кроме того, ФАС России согласовала предельные отпускные цены производителей на препараты от COVID-19 на уровне 100 рублей за таблетку. Стоимость препаратов касается отпускных цен производителей и не включает НДС, оптовые и розничные надбавки. Предельные отпускные надбавки в ближайшее время должны определить региональные власти и согласовать их с ФАС.Согласно данным Госреестра предельных отпускных цен, упаковка "Авифавира" в дозировке 200 мг и количестве 10 штук будет стоить одну тысячу рублей, за упаковку того же препарата, содержащую 40 таблеток, установлена цена в размере 4000 рублей, а за 50 - 5000 рублей. Стоимость упаковки "Арепливира" (ООО "Промомед Рус") в дозировке 200 мг составит 4000 и 10 000 рублей за упаковку в 40 и 100 штук соответственно.«Как показали данные мониторинга аптек, уровень обеспеченности препаратами для лечения COVID-19 в аптеках Владимирской области неудовлетворителен, а их стоимость не приведена в соответствие с мерами государственного регулирования и крайне высока, т.е. препараты для большей части населения просто недоступны. В настоящее время фиксируется значительный прирост заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе и в тяжёлой форме. В данных условиях обеспечение доступности лекарственных препаратов – одна из важнейших задач, вопросы их стоимости будет контролировать территориальное управление Федеральной антимонопольной службой России», - отметил координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской областиДмитрий Семенов