Трасса должна быть готова в 2023 году.

Трасса должна быть готова в 2023 году.Тендер на строительство остро необходимой областному центру новой магистрали размещен на сайте госзакупок. Она должна стать дублером улицы Добросельская. И связать самый крупный — Восточный - район Владимира с остальным городом.Конечный срок окончания подачи заявок 5 ноября 2020 года,в этот день и должен состоятьсяэлектронный аукцион.Напомним, чтоо перечислении областному центру не только федеральных средствна эту «стройку века».В областном бюджете зарезервированы на три года финансовые средства, которые необходимы для завершения строительства дороги в 2023 году. Это 2,5 млрд рублей. В 2021 году областной транш на строительство проезда составит 772 млн рублей.Федеральные средства поступят уже в текущем году в качестве первого транша, который позволит дать старт масштабной дорожной стройке. Деньги выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации.