В Добросельском парке областного центра появились охранники. В связи со случаями вандализма на еще не открытой официально детской площадке, администрация города была вынуждена заключить заключить договор с охранной организацией.

В Добросельском парке областного центра появились охранники. В связи со случаями вандализма на еще не открытой официально детской площадке, администрация города была вынуждена заключить заключить договор с охранной организацией.Сейчас в парке организовано круглосуточное дежурство, решено начать монтаж системы видеонаблюдения на всей парковой территории. Напомню, работы первого этапа должны завершиться в конце октября. В 2021 году масштабная реновация парка продолжится.