Фигурантка направляла отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранцев, не имея намерения предоставлять им место для проживания.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы одного из поселков Петушинского района. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Установлено, что в июле 2020 года фигурантка направила в территориальный отдел по вопросам миграции два уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у подозреваемой не было.Дознанием собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемой к совершению преступлений. В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.