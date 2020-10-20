Городу с населением в 140 тысяч человек перинатальный центр жизненно необходим. Сейчас ближайший центр находится во Владимире, в 80 километрах.
Городу с населением в 140 тысяч человек перинатальный центр жизненно необходим. Сейчас ближайший центр находится во Владимире, в 80 километрах.
Для рожениц ехать на такое расстояние не безопасно.
Поэтому
решили перепрофилировать
десятилетиями строившийся
терапевтический корпус
ковровской горбольницы №1
в акушерский, чтобы ковровские роженицы могли рожать недалеко от дома.
В июне
был заключен контракт с проектно-строительной группой «АСГ Техно Строй» на сумму свыше 805 млн рублей.
Однако с
момента заключения договора прошло 5 месяцев,
а стройка не двинулась с места. Понятно, что сумма контракта
внушительная, исполнитель явно будет не сам заниматься реконструкцией (
у него в штате всего
39 человек).
Уникальная ситуаци
я продолжает длиться -
с 1980-х годов
этот корпус
строят-
з
амораживают- размораживаю
т.
Напомним, что в итоге в Коврове к концу следующего года должен появиться пятиэтажный центр на 75 пациенток с полным набором услуг для беременных и родивших женщин.