Городу с населением в 140 тысяч человек перинатальный центр жизненно необходим. Сейчас ближайший центр находится во Владимире, в 80 километрах.

Городу с населением в 140 тысяч человек перинатальный центр жизненно необходим. Сейчас ближайший центр находится во Владимире, в 80 километрах.Для рожениц ехать на такое расстояние не безопасно.Поэтомурешили перепрофилироватьдесятилетиями строившийсятерапевтический корпусковровской горбольницы №1в акушерский, чтобы ковровские роженицы могли рожать недалеко от дома.В июнебыл заключен контракт с проектно-строительной группой «АСГ Техно Строй» на сумму свыше 805 млн рублей.Однако смомента заключения договора прошло 5 месяцев,а стройка не двинулась с места. Понятно, что сумма контрактавнушительная, исполнитель явно будет не сам заниматься реконструкцией (у него в штате всего39 человек).Уникальная ситуация продолжает длиться -с 1980-х годовэтот корпусстроят-амораживают- размораживают.Напомним, что в итоге в Коврове к концу следующего года должен появиться пятиэтажный центр на 75 пациенток с полным набором услуг для беременных и родивших женщин.