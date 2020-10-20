Правительство страны утвердило маршрут автомагистрали.

Правительством страны утверждён маршрут платной трассы М-12 «Москва – Казань», которая пройдёт через шесть районов Владимирской области. А именно через сельские поселения:- Нагорное, Петушинское, Пекшинское Петушинского района,- сельские поселения Копнинское, Куриловское, Воршинское, Колокшанское Собинского района,- Владимир,- сельские поселения Вяткинское, Головинское, Муромцевское, Мошокское Судогодского района,- посёлок Золотково Гусь-Хрустального района, сельское поселение Малышевское Селивановского района,- сельские поселения Ковардицкое, Борисоглебское Муромского района.Добавим, что из проекта исключили Асерховское сельское поселение, но добавили Колокшанское сельское поселение и городской округ город Владимир.