Правительство страны утвердило маршрут автомагистрали.
Правительством страны утверждён маршрут платной трассы М-12 «Москва – Казань», которая пройдёт через шесть районов Владимирской области. А именно через сельские поселения:
- Нагорное, Петушинское, Пекшинское Петушинского района,
- сельские поселения Копнинское, Куриловское, Воршинское, Колокшанское Собинского района,
- Владимир,
- сельские поселения Вяткинское, Головинское, Муромцевское, Мошокское Судогодского района,
- посёлок Золотково Гусь-Хрустального района, сельское поселение Малышевское Селивановского района,
- сельские поселения Ковардицкое, Борисоглебское Муромского района.
Добавим, что из проекта исключили Асерховское сельское поселение, но добавили Колокшанское сельское поселение и городской округ город Владимир.