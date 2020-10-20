Подозревали в разбое, а поймали на драке. Во Владимирской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в разбое молодого человека. История произошла в Муроме. 16 октября около

Подозревали в разбое, а поймали на драке. Во Владимирской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в разбое молодого человека. История произошла в Муроме. 16 октября около полуночи в одном из развлекательных заведений города между двумя посетителями случился конфликт. Словесная перебранка быстро переросла в рукоприкладство, работники кафе просили мужчин покинуть заведение, но те на просьбы персонала не