Между знакомым заявителя и одним из подошедших мужчин возник конфликт, в ходе которого последний нанес своему оппоненту удар предметом, похожим на нож, и скрылся с места происшествия...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки задержан 50-летний приезжий, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился гражданин. По словам заявителя, когда он находился со своим 29-летним приятелем во дворе дома на Зеленодольской улице, к ним подошли двое незнакомцев. Мужчины все вместе продолжили времяпрепровождение, распивая спиртные напитки. Неожиданно между знакомым заявителя и одним из подошедших возник конфликт, в ходе которого последний нанес своему оппоненту удар предметом, похожим на нож, и скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний приезжий мужчина. Предмет, которым злоумышленник ранил потерпевшего, изъят и направлен на исследование. Согласно данным из медицинского учреждения потерпевший в настоящее время находится в тяжелом состоянии.Следственным отделом ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18