Алексей Алексеев увлекается паровыми механизмами уже десять лет. О своих устройствах он рассказывает на своем канале в Ютьюб "Мастерская 112".

Сотрудник МЧС из Гусь-Хрустального, увлекающийся изготовлением предметов в стиле стимпанк, создал в своей домашней мастерской маску чумного доктора и макет коронавируса.Алексей Алексеев, водитель службы пожаротушения 5 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Владимирской области: «Маска чумного доктора... Раньше использовались такие докторами. В данной маске я использовал кожу и специальные очки - окуляры. Здесь используется, которое приглушает яркий свет. Есть окуляр, который рассматривает какие-то детали и ультрафиолет. Через него можно видеть зашифрованные надписи».АлексейАлексеев увлекается паровыми механизмами уже десять лет. О своих устройствах он рассказывает на своем канале в Ютьюб "Мастерская 112". Среди последних изобретений -вращающийся пулемет Гатлинга, паровой телеграф, наручные часы на газоразрядных индикаторах, очки механика восьмидесятого уровня и многое другое. Алексей говорит, что для создания некоторых предметов приходится ездить в другие регионы, рыться в антиквариате, но результат того стоит.Я доволен, чем я занимаюсь, мне очень это нравится и я считаю, что хобби должно быть у каждого.Никита Тарбеев