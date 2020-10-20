Предприниматели Владимирской области обратились к губернатору после его указа об ограничении работы общепита. Реготделение общественной организации малого и среднего

Предприниматели Владимирской области обратились к губернатору после его указа об ограничении работы общепита. Реготделение общественной организации малого и среднего предпринимательства “ОПОРА РОССИИ” совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей предложили губернатору делать предварительную оценку социально-экономических последствий принимаемых им решений. Как заявляют предприниматели, подписанный губернатором Указ об ограничении работы общепита сильно ударил по ресторанному бизнесу, в