Предпринимательское сообщество попросило губернатора не принимать Указы, от которых страдает бизнес. Инцидент произошёл в пятницу. Указом № 289 Сипягин запретил работу предприятий общепита

Предпринимательское сообщество попросило губернатора не принимать Указы, от которых страдает бизнес. Инцидент произошёл в пятницу. Указом № 289 Сипягин запретил работу предприятий общепита с 23-00 до 8-00. Акцент делался и на развлекательные мероприятия, которые проводятся в предприятиях общественного питания. Документ вступал в силу в тот же день. Предприниматели на это заметили, что об Указе они