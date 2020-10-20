По состоянию на 17.00 за медицинской помощью обратились 13 человек, находившихся в троллейбусе.
20 октября около 15.00 в городе Коврове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса.
По предварительной информации, на пересечении улиц Чкалова и проспекта Ленина водитель троллейбуса не справился с управлением, в результате чего произошел наезд транспортного средства на препятствие (столб).
По состоянию на 17.00 за медицинской помощью обратились 13 человек, находившихся в троллейбусе. Всего в салоне находились более 30 человек.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции, которые осуществляют регулирование дорожного движения и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Информация уточняется.