Сумма похищенного составила 8000 рублей.

16 октября в полицию поступило сообщение о краже денег из кассы деревенского магазина, сообщает пресс-служба УМВД региона.Продавец рассказала, что в помещение вошёл молодой человек и, угрожая ножом, похитил порядка 8 000 рублей.Вечером этого же дня сотрудники МВД задержали 21-летнего муромлянина.Установлено, что подозреваемый приехал в гости к друзьям. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, парень ограбил магазин, уехал на такси на малую Родину, где продолжил кутёж.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).Муромлянин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.