В Москве состоялись командные соревнования участников чемпионата творческих компетенций ArtMasters и форума Таврида. Конкурсанты продемонстрировали фрагменты театральных постановок.

В Москве состоялись командные соревнования участников чемпионата творческих компетенций ArtMasters и форума "Таврида". Конкурсанты продемонстрировали фрагменты театральных постановок.В финале командных соревнований участвовал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он также является главой наблюдательного совета ArtMasters.Кириенко отметил высокий уровень подготовки конкурсантов и их командную работу. Все участники невероятно талантливые, поделился он впечатлениями."С одной стороны это конкурс, а с другой стороны – это уникальная возможность попробовать обменяться опытом. И здесь это происходит, здесь это видно. Ребята точно понимают, что вне зависимости от того, выиграли они или проиграли, они стали сильнее, они стали талантливее"", – сказал Кириенко.Жюри по итогам конкурса выбрало три работы. Они войдут в программу торжественного закрытия чемпионата и будут поставлены на сцене Большого театра. Это "Сказка о Рыбаке и Рыбке", "Три сестры" и отрывок попурри по монологам из классических, прозаических и драматических произведений "Летящие".Из этих трех работ будет выбрана одна, которую поставят на сцене "Школы драматического искусства". Кроме того, жюри отобрало еще две выдающиеся работы – "Пир во время чумы" и "Пиковая дама". Эти спектакли также поставят на сцене "Школы драматического искусства".В состав жюри вошли именитые деятели культуры. Среди них – ректор ГИТИСа Григорий Заславский, директор "Школы драматического искусства" Ольга Соколова и многие другие.Командные соревнования стали возможны благодаря творческому сотрудничеству финалистов ArtMasters и участниками форума "Таврида". Художнику по гриму, костюмам, сценографы объединились с актерами, режиссерами, танцорами и другими резидентами "Тавриды". Вместе они подготовили и педставили на суд жюри свои постановки.Церемония награждения победителей и гала-концерт пройдут 21 октября в Большом театре. В то же время начнется фестиваль "Таврида АРТ Moscow", который пройдет в столице с 21 по 26 октября.Напомним, что чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Москвы.