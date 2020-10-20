Выдающийся хирург и общественный деятель Леонид Рошаль на своей странице в Twitter выразил признательность петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину за готовность оказать содействие с иском против Алексея Навального.

Выдающийся хирург и общественный деятель Леонид Рошаль на своей странице в Twitter выразил признательность петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину за готовность оказать содействие с иском против Алексея Навального.Поводом для судебного разбирательства может стать неадекватная реакция сторонников Навального на предложение, с которым врач обратился к немецким коллегам в начале сентября. Рошаль предложил создать совместную группу для лечения блогера, однако близкое окружение Алексея восприняло эту идею в штыки.Юлия Навальная категорично заявила, что ее мужа Рошаль лечить не должен, тогда как сторонник главы ФБК (иноагент) Владимир Милов и вовсе опустился до оскорблений в адрес врача.Подобное поведение возмутило Евгения Пригожина, и он предложил Леониду Рошалю услуги своих юристов для составления искового заявления по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Рошаль оценил это предложение, но подавать в суд отказался, так как считает это "ниже своего достоинства".Я благодарю Евгения Викторовича Пригожина за желание помочь мне в суде в иске к Навальному.Я уже писал и повторяю,что считаю ниже своего достоинства судиться со всеми, кто оскорбил меня.В суды не подавал и подавать не буду.Пусть это останется на их совести и пусть Бог простит их.— Леонид Рошаль (@Leonid_Roshal)Напомним, Алексея Навального госпитализировали после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Близкие оппозиционера добились, чтобы его лечили в Германии, поэтому Алексея перевезли спецбортом в Берлин, где поместили в клинику "Шарите". Некоторое время спустя немецкие специалисты заявили, что пострадавший якобы был отравлен БОВ "Новичок", однако никаких доказательств не предоставили.Леонид Рошаль широко известен тем, что спасал детей, пострадавших во время терактов и боевых действий. Также в 2002 году он участвовал в переговорах с террористами, захватившими здание Театрального центра на Дубровке.