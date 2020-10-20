На эти цели выделено почти 77 миллионов рублей.

88 муниципальных образований региона участвовали в отборе муниципальных образований, улучшивших свой налоговый потенциал в 2019 году. Победителям из числа городских округов и муниципальных районов выделено по 10 млн рублей. Городские и сельские поселения получат по 1,925 млн рублей.Как сообщает департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, оценивались показатели, характеризующие работу муниципалитетов, направленную на повышение налогового потенциала территории и сокращение недоимки по платежам, а также эффективность предоставляемых налоговых льгот.Победителями стали город Ковров, округ Муром, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный и Муромский районы, город Курлово, посёлки Великодворский и Красное Эхо Гусь-Хрустального района, Мстёра Вязниковского района, а также сельские поселения: Березниковское Собинского района, Вахромеевское Камешковского района, Краснопламенское Александровского района, Купреевское Гусь-Хрустального района, Куриловского Собинского района, Муромцевское Судогодского района, Селецкое Суздальского района, Стёпанцевское Вязниковского района, Уляхинское Гусь-Хрустального района и Флорищенское Кольчугинского района.