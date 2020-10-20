В результате досмотра подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 44 свертка с веществом неизвестного происхождения, а также таблетку зеленого цвета...

Сотрудники ОР ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОНК УВД по Зеленоградскому АО задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – МДМА.Сотрудники ГИБДД на улице Михайловка Зеленограда для проверки документов остановили автомобиль марки ВАЗ. Находившийся за рулем 29-летний мужчина стал заметно нервничать. Было принято решение провести личный досмотр гражданина, в результате которого обнаружено и изъято 44 свертка с веществом неизвестного происхождения, а также таблетка зеленого цвета. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – МДМА, общей массой более 66 граммов.Установлено, что подозреваемый ранее приобрел наркотическое средство с целью его дальнейшего сбыта на территории Зеленоградского округа. При проведении обыска в квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли электронные весы и цветную изоленту.По данному факту следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31