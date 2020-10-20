Эпидемиологическая обстановка в России остается напряженной. Что думает президент Владимир Путин о повторном карантине, рассказали федеральные чиновники.

Эпидемиологическая обстановка в России остается напряженной. Что думает президент Владимир Путин о повторном карантине, рассказали федеральные чиновники.Власти России не рассматривают возможность введения режима нерабочих дней, как это было весной. Президент Владимир Путин тесно общается со специалистами, а они в один голос настаивают на отсутствии необходимости второго карантина."Это исключено", – подчеркнули источники.Как передает издание "РБК", отдельное обращение главы страны к народу из-за пандемии коронавируса не запланировано. Путин и так регулярно обсуждает ситуацию c COVID-19 на различных совещаниях.По состоянию на 19 октября общее число зараженных коронавирусом в России составляет 1,41 миллиона. Ежедневный прирост держится на уровне 14-15 тысяч. За весь период вылечились 1,07 миллиона человек, умерли 24 тысячи пациентов.Ранее в Министерстве здравоохранения назвали сроки стабилизации ситуации с распространением болезни в стране. По мнению специалистов, улучшение произойдет уже через две недели.Профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал, что . Как правило, там люди ведут себя беспечно и не соблюдают меры защиты.С 19 октября в Москве всех посетителей подобных заведений обязали проходить обязательную регистрацию при входе. Чтобы попасть в ночной клуб или бар, им нужно просканировать QR-код или отправить СМС.