Мужик приезжает в провинциальный город и останавливается в гостинице не самого высокого класса, а там еще с номером "повезло": в соседнем номере оказались молодожены, проводящие там медовый месяц. Поскольку звукоизоляция там такая, чисто символическая, до мужика доходят все охи, ахи и стоны из соседнего номера и он никак не может уснуть. Через какое-то время он не выдерживает и начинает орать:
- Эй, вы, ну сколько можно? Другие люди спать хотят!
После некоторой паузы мужской голос из-за стенки отвечает:
- Повторите, пожалуйста, громче, она вас не слышит!
еще анекдот!