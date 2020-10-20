Фигурантка была оперативно задержана благодаря бдительности граждан.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летней жительницы соседнего района. Женщина обвиняется в совершении кражи ювелирных изделий из дома пенсионерки.Сообщение о краже золотых украшений поступило в полицию в конце августа текущего года. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что, возвращаясь домой, на улице обратила внимание на женщину цыганской народности, а когда вошла в дом, не обнаружила хранившихся в шкафу золотых украшений.На шум, поднятый пенсионеркой, отреагировали проходившие мимо молодые люди. Они догнали пытавшуюся скрыться злоумышленницу и удерживали её до приезда полицейских.Для выяснения обстоятельств фигурантку доставили в отдел, где было установлено, что она вошла во двор через незапертую калитку, нашла хранившийся под ковриком ключ, с помощью которого открыла входную дверь, после чего совершила кражу.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража) направлено в суд для рассмотрения по существу.Похищенные золотые украшения на сумму более 26 000 рублей были возвращены хозяйке.