Около 15.20 в городе Коврове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса.

Около 15.20 в городе Коврове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса.По предварительной информации регионального УМВД, на перекрестке улиц Чкалова и проспекта Ленина произошел наезд троллейбуса на препятствие (столб).По состоянию на 15.40 за медицинской помощью обратились 7 пассажиров транспортного средства.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.Информация уточняется.