Около 15.20 в городе Коврове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса.
Около 15.20 в городе Коврове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса.
По предварительной информации регионального УМВД, на перекрестке улиц Чкалова и проспекта Ленина произошел наезд троллейбуса на препятствие (столб).
По состоянию на 15.40 за медицинской помощью обратились 7 пассажиров транспортного средства.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Информация уточняется.