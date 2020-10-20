Похищенную хрустальную ложку фигурантка спрятала в зонт.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о том, что в одном из магазинов с витрины в торговом зале похищена хрустальная ложка, стоимостью более 7 000 рублей.Прибывшие на место полицейские опросили сотрудников магазина и возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 53-летняя безработная местная жительница.Злоумышленница дала признательные показания и пояснила, что находясь в магазине, убедившись, что за ней никто не наблюдает, похитила с витрины хрустальную ложку, которая ей понравилась, и, спрятав её в зонт, вышла из торговой точки.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято.