Ночью добровольцы из ПСО «Лиза-Алерт» отправились на его поиски.

В посёлке Иванищи Гусь-Хрустального района Владимирской области без вести пропал 35-летний Белов Игорь Евгеньевич.С 18 октября о нём ничего неизвестно.Приметы: рост 170, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие.Был одет: фланелевая рубашка в чёрно-белую клетку, синие спортивные брюки, сиреневые галоши с мехом.Ночью добровольцы из ПСО «Лиза-Алерт» отправились на его поиски.Сообщить информацию о местонахождении Игоря Белова можно по телефону: 89190051645